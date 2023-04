L’UEFA crée son conseil des sages avec Zidane et Ancelotti

Bonne nouvelle, ni Arsène Wenger ni Jacques-Henri Eyraud ne sont de la partie.

Aussitôt réélu à la tête de l’UEFA ce mardi à Lisbonne, Aleksander Čeferin a lancé sa première nouveauté. L’instance dirigeante du football européen aurait en effet créé ce jour-là un « conseil des sages », comme le révèle ce vendredi la Gazzetta dello Sport et Marca . Ce groupe composé de vingt personnalités du football serait dirigé par Zvonimir Boban et aurait pour mission de réfléchir à tous les grands thèmes du jeu et d’être force de proposition, notamment sur des sujets d’ordre tactique, réglementaire ou organisationnel. Ce conseil, officiellement appelé UEFA Football Board, serait donc constitué de Zinédine Zidane, Ronald Koeman, Michael Laudrup, Predrag Mijatović, Petr Čech, Robbie Keane, Jürgen Klinsmann, Rudi Völler, Philipp Lahm, Rafael Benítez, Juan Mata, Roberto Martínez, José Mourinho, Luis Figo, Carlo Ancelotti, Paolo Maldini, Fabio Capello, Gareth Southgate et Rio Ferdinand. …

MH pour SOFOOT.com