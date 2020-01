L'UEFA a-t-elle mis Ronaldo dans son équipe type malgré les votes des internautes ?

Instrumentalisation de la démocratie ou arrangement logique ? L'UEFA se retrouve au cœur d'une petite polémique après avoir dévoilé mercredi l'équipe type de l'année des fans, constituée après plus de deux millions de votes en ligne. Et selon le tabloïd britannique le Daily Mail, la présence de Cristiano Ronaldo dans ce onze n'est pas le pur produit de la volonté populaire...Le journal assure que l'attaquant de la Juventus Turin n'est arrivé que quatrième dans la catégorie des attaquants, derrière son rival du Barça Lionel Messi, le joueur de Liverpool Sadio Mané ou l'avant-centre du Bayern Munich Robert Lewandowski. Pour ne pas sortir l'une des plus grandes stars du football mondial de l'équipe, l'UEFA aurait alors choisi d'opter pour un 4-2-4, éjectant un milieu de terrain de cette formation. En l'occurrence, le Français de Chelsea N'Golo Kanté. #TeamOfTheYear 2019 revealed! More than 2 million votes were cast - thanks for taking part! -- UEFA Champions League (@ChampionsLeague) January 15, 2020 « La formation de l'équipe de l'année a été choisie pour refléter les votes des supporters en parallèle avec les réalisations des joueurs en compétitions de l'UEFA, explique un porte-parole de l'UEFA, joint par le Daily Mail. En conséquence, il y a cinq vainqueurs de la Ligue des champions et quatre finalistes de la Ligue des nations (NDLR : entre le Portugal de Ronaldo et les Pays-Bas de De Jong, De Ligt et Van Dijk). La formation change régulièrement et cette année ne fait pas exception. »Il y a un an, l'instance qui régente le football européen avait opté pour un 4-3-3. Mais il y a deux saisons, l'équipe type des supporters était disposée dans un 4-4-2, où figurait le latéral droit du PSG Dani Alves. So, after a month of voting, the https://t.co/sQezPQoaea fans' #TeamOfTheYear 2018 is revealed! More than 1.8 million votes were cast in all - thanks for taking part! Congratulations to ...