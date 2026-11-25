L'UE veut créer un fonds souverain pour investir dans le quantique et l'IA

L'Union européenne a annoncé vouloir créer un fonds souverain doté de 50 milliards d'euros, pour investir dans les technologies de pointe comme l'informatique quantique et l'intelligence artitificelle ( Ritzau Scanpix / Mads Claus Rasmussen )

L'Union européenne a annoncé mercredi vouloir créer un fonds souverain doté de 50 milliards d'euros, pour investir dans les technologies de pointe comme l'informatique quantique et l'intelligence artitificelle, où elle est concurrencée par les Etats-Unis et la Chine.

Ce fonds, qui réunira des capitaux publics et privés, fournira des financements pour "toutes les technologies critiques, nécessaires à notre souveraineté technologique et notre sécurité économique", a expliqué la vice-présidente de la Commission chargée du Numérique, Henna Virkkunen, lors d'une conférence de presse au Parlement européen à Strasbourg.

Il s'agit de l'une des principales dispositions de la "loi quantique" (Quantum act), une proposition de loi présentée par la Commission pour conserver l'avance européenne dans l'informatique quantique, une technologie en plein essor, et éviter d'être dépassée par les États-Unis ou la Chine, comme elle l'a été dans l'intelligence artificielle.

Les ordinateurs quantiques, sur lesquels travaillent de nombreuses entreprises dans le monde, doivent permettre à terme d'atteindre des puissances de calcul colossales et de réaliser des opérations jusque-là impossibles pour les supercalculateurs actuels.

Cette technologie s'appuie sur les "bits quantiques", ou "qubits". Contrairement aux "bits" de l'informatique classique (qui ne peuvent avoir que deux états, 0 ou 1), les qubits peuvent avoir un nombre illimité de valeurs, offrant aux ordinateurs capables de les traiter une capacité de calcul sans commune mesure avec les machines actuelles.

Les spécialistes estiment qu'ils pourraient révolutionner la recherche scientifique dans de nombreux domaines, de la recherche de nouveaux médicaments à l'IA, en passant par la création de batteries beaucoup plus performantes.

"Le quantique représente bien plus qu'un simple saut technologique. C'est le début d'une nouvelle ère d'innovation, d’opportunités et aussi de découvertes. Avec l'IA, le cloud et les puces, le quantique vient compléter notre approche stratégique de la souveraineté technologique de l'Europe", a affirmé Henna Virkkunen.

Cela "pourrait bien être la nouvelle révolution après l'IA", abonde Hadrien Valembois, de la Business Software Alliance, association regroupant des grands groupes technologiques.

Mais le développement du quantique est subordonné aux règles qui seront mises en place pour l'encadrer, aux financements qui seront fournis et aux efforts que consacreront les États pour l'encourager ou la freiner, a-t-il dit à l'AFP.

Pour favoriser la création de champions européens, Bruxelles propose parmi les mesures figurant dans la "loi quantique"de réserver certains contrats publics à des entreprises européennes ou de pays partenaires.

"Comme toujours, nous restons ouverts à la coopération avec les partenaires internationaux qui ont la même approche", a souligné Mme Virkkunen.

Ne pas "refaire les mêmes erreurs"

Une nouvelle illustration de la volonté de l'UE de défendre sa souveraineté en matière technologique, et de réduire sa dépendance à l'égard des fournisseurs étrangers, notamment américains.

"Nous voulons éviter de refaire les mêmes erreurs que dans l'IA", avec un manque de financements précoces pour aider les entreprises à décoller, a confié un responsable européen, s'exprimant sous le couvert de l'anonymat.

L'entreprise Pasqal, un champion français du quantique, a salué "une première étape importante". Le succès de cette loi dépendra "de la mise en place de financements ambitieux, dédiés et inscrits dans la durée", a souligné son directeur général Wasiq Bokhari.

Ces propositions, qui visent à faire de l'Europe un des leaders mondiaux du quantique en 2030, devront être validées par les 27 pays de l'UE et le Parlement européen pour pouvoir entrer en vigueur.

L'Europe dispose déjà d'une avance indéniable sur le terrain de la recherche, notamment grâce à la France qui s'est positionnée depuis plusieurs années sur cette technologie, mais peine à la traduire en activités commerciales.

L'UE croit aussi au potentiel du quantique en matière de cybersécurité, vu les avancées considérables qu'elle devrait procurer, notamment pour protéger les communications cryptées.

Mais cela pose aussi des risques pour la sécurité informatique, car elle pourrait être détournée, tout comme l'IA, par des personnes malintentionnées. Un défi que la Commission européenne ne peut ignorer, alors qu'elle a été la cible d'une cyberattaque assistée par l'IA.