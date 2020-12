Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'UE veut 30 millions de voitures propres sur ses routes en 2030 Reuters • 04/12/2020 à 19:30









L'UE VEUT 30 MILLIONS DE VOITURES PROPRES SUR SES ROUTES EN 2030 par Kate Abnett BRUXELLES (Reuters) - L'Union européenne s'est fixée pour objectif d'arriver au moins à 30 millions de véhicules à émissions zéro sur ses routes d'ici 2030, selon un document de travail de la Commission que Reuters a pu consulter vendredi. La Commission européenne présentera la semaine prochaine sa stratégie destinée à réduire d'un quart les émissions de gaz à effet de serre dans les transports. "L'UE ne pourra pas atteindre son objectif de neutralité carbone d'ici 2050 si elle ne prend pas de mesures très ambitieuses pour réduire la dépendance des transports aux énergies fossiles", écrivent les auteurs de ce document. Trente millions de voitures à émissions zéro serait un énorme progrès, puisque 1,8 million de véhicules électriques et hybrides rechargeables étaient immatriculés en Europe à la fin de l'année dernière, d'après le Conseil international pour un transport propre (ICCT). Selon les estimations de la Commission européenne, l'Europe aura besoin de trois millions de points de recharge publics et de 1.000 stations de ravitaillement en hydrogène d'ici 2030. Elle compte actuellement environ 200.000 points de recharge. La Commission a refusé de commenter ce document qui est susceptible d'être modifié avant sa publication. (Version française Anait Miridzhanian, édité par Jean-Philippe Lefief)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.