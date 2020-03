Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'UE se donne 15 jours pour régler la question de la ligne de crédit spécial Reuters • 26/03/2020 à 23:17









L'UE SE DONNE 15 JOURS POUR RÉGLER LA QUESTION DE LA LIGNE DE CRÉDIT SPÉCIAL BRUXELLES (Reuters) - Les dirigeants européens ont décidé de demander aux ministres des Finances de la zone euro régler sous quinzaine la question de la ligne de crédit spécial qui pourrait être sollicitée auprès du Mécanisme européen de stabilité (MES), le fonds européen de gestion des crises financières et de sauvetage, a-t-on appris jeudi de sources diplomatiques. Des pays comme l'Italie, la Grèce et l'Espagne demandent à ce la zone euro ne s'épargne aucun effort pour lutter contre les retombées de la crise sanitaire tandis que d'autres pays, Allemagne et Pays-Bas notamment, veulent adopter une ligne plus prudente. (Gabriela Baczynska; version française Nicolas Delame)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.