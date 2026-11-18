L'UE propose un nouveau prêt de 45 milliards d'euros à l'Ukraine pour 2027

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, à Bruxelles, le 16 novembre 2026 ( AFP / Nicolas TUCAT )

La Commission européenne va proposer aux 27 pays de l'UE d'accorder un nouveau prêt de 45 milliards d'euros à l'Ukraine, pour combler son déficit budgétaire et financer son effort de guerre en 2027, a annoncé mercredi sa présidente Ursula von der Leyen.

"Nous pensons que c'est la meilleure façon de donner à l'Ukraine une position de force à la table des négociations", a-t-elle déclaré devant la presse.

Et Kiev ne devra rembourser "qu'une fois que la Russie aura payé pour les destructions qu'elle a causées en Ukraine", a-t-elle ajouté.

"Nous espérons vivement une adoption rapide" de la proposition de la Commission, a réagi le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Ce nouvel emprunt viendra s'ajouter aux 45 milliards d'euros déjà prévus pour 2027, dans le cadre d'un prêt de 90 milliards consenti par les pays de l'Union européenne (UE) fin 2025. Ce montant s'est toutefois révélé insuffisant, face à l'intensification des attaques russes contre l'Ukraine.

Les dirigeants des Vingt-Sept vont discuter de cette proposition lors d'un sommet prévu la semaine prochaine à Bruxelles, dans l'espoir d'aboutir rapidement à un accord.

Ce nouveau prêt, dont les intérêts à la charge de l'UE ne seront pas dus avant 2028 selon un responsable européen, doit permettre de combler un déficit évalué par l'Ukraine à quelque 70 milliards d'euros.

D'autres pays alliés de Kiev sont censés apporter les 25 milliards qui manquent encore à l'appel, mais sans garantie de résultat.

L'UE n'a en effet pas réussi à mobiliser totalement d'autres pays alliés de l'Ukraine comme la Grande-Bretagne, le Japon ou le Canada, lors de son précédent emprunt.

Avoirs gelés

Quelque 20 milliards d'euros seront consacrés aux besoins budgétaires de l'État ukrainien et 25 milliards à financer son effort de guerre, près de cinq ans après l'invasion russe en février 2022.

Prudemment, la Commission européenne a choisi cette fois de ne pas proposer d'utiliser les avoirs gelés de la banque centrale russe, immobilisés dans l'UE, face à l'opposition de plusieurs pays, dont la Belgique. L'essentiel de ces avoirs, soit quelque 210 milliards d'euros, se trouvent à Bruxelles, dans les coffres d'Euroclear.

Elle souhaite cependant que ce prêt se fasse cette fois à 27 et non à 24, comme cela avait été le cas lors du précédent prêt de 90 milliards d'euros. La République tchèque, la Slovaquie et la Hongrie avaient obtenu de ne pas participer à cet effort financier.

"Je suis très confiante quant au fait que nous parviendrons à un accord à 27", a assuré Mme von der Leyen.

Les 27 pays de l'UE "disent clairement qu'ils veulent soutenir l'Ukraine". La différence c'est que certains ne veulent le faire que pour l'aide civile, ce qui est "possible" puisque ce prêt est divisé en deux, avec une partie civile et une autre militaire, a assuré la présidente de la Commission.

L'Allemagne, principal soutien financier et militaire de l'Ukraine, a mis tout son poids dans la balance pour que personne ne manque à l'appel.

Son chancelier, Friedrich Merz, a exigé la semaine dernière que tous les pays de l'UE, "sans exception", s'engagent à financer l'Ukraine l'an prochain, avant toute discussion sur le prochain budget des 27. Les pays de l'UE veulent se mettre d'accord avant la fin de l'année sur leur budget pour la période 2028-2034.

La République tchèque et la Slovaquie ont aussitôt dénoncé un "chantage", affirmant qu'elles refuseraient d'y céder.