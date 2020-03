Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'UE proche d'un accord pour s'approvisionner en masques Reuters • 24/03/2020 à 16:26









L'UE PROCHE D'UN ACCORD POUR S'APPROVISIONNER EN MASQUES BRUXELLES (Reuters) - La Commission européenne a annoncé mardi avoir été approchée par plusieurs fabricants qui lui ont proposé de lui vendre des masques, des lunettes, des combinaisons et d'autres équipements médicaux indispensables au travail du personnel soignant chargé des malades du coronavirus. Cette annonce intervient près d'un mois après le lancement d'un appel d'offres européen au nom de 25 des 27 membres de l'UE pour l'acquisition de matériel de protection. La Commission européenne, qui n'a pas identifié les groupes qui se sont manifestés, a dit mardi que plusieurs offres étaient actuellement examinées. Les équipements seront disponibles deux semaines après la signature du contrat, a encore indiqué la Commission. (Francesco Guarascio ; version française Nicolas Delame, édité par Blandine Hénault)

