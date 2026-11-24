L'UE plafonnera à 350.000 par an les importations de voitures hybrides chinoises dès le 1er décembre

La mesure vise à lutter contre une concurrence jugée déloyale et un déficit commercial colossal.

Des voitures fabriquées en Chine (notamment des modèles des constructeurs BYD et Geely) destinées au marché européen sont stationnées au port de Taicang dans l'est du pays, le 17 novembre 2026. ( CN-STR / - )

L'Union européenne a annoncé mardi 24 novembre qu'elle limiterait à compter du 1er décembre les importations de voitures hybrides en provenance de Chine, comme convenu le mois dernier avec Pékin dans le cadre de mesures visant à rééquilibrer leurs échanges commerciaux.

"Ces restrictions sont nécessaires pour protéger l'industrie européenne contre une augmentation brutale des importations de ces véhicules", a souligné la Commission dans un communiqué annonçant leur mise en place.

Concrètement, la Chine a accepté en octobre que l'UE plafonne à environ 350.000 par an le nombre de véhicules qu'elle peut exporter vers l'UE , qui accusait ses industriels d'inonder le marché européen avec des modèles bon marché grâce à des pratiques déloyales (telles que des subventions illégales), mettant en péril le secteur automobile européen.

Ce quota représente une hausse d'un peu plus de 15% par rapport au nombre de voitures hybrides chinoises importées l'an dernier dans l'UE (302.000) , mais une réduction considérable par rapport au niveau total attendu en 2026, soit environ 800.000 véhicules.

Un déficit commercial d'un milliard d'euros par jour

Le Commissaire européen au Commerce Maros Sefcovic avait expliqué en octobre que l'accord bilatéral conclu avec Pékin permettrait d'empêcher l'arrivée dans l'UE de "plusieurs millions" de véhicules hybrides sur une période de quatre ans, et aurait pour effet de réduire de plus de moitié les exportations chinoises de ces automobiles.

Pour mettre en oeuvre cette mesure, l'UE, qui enquêtait depuis 2023 sur ce phénomène, a mis en place des mesures de protection sous la forme de quotas d'importation trimestriels par pays , conformément aux règles de l'Organisation mondiale du commerce (OMC).

Cette mesure avait été négociée par l'UE dans le cadre d'un dialogue avec Pékin visant à rééquilibrer leurs échanges économiques, alors que son déficit commercial avec la Chine atteint désormais environ un milliard d'euros par jour depuis 2025 , une déferlante aux conséquences majeures pour l'industrie et l'emploi européens.