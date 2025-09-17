L'UE peine à trouver la parade face aux pénuries de médicaments

L'Union européenne "n'a pas encore trouvé de remède" contre les pénuries de médicaments, selon un rapport publié mercredi par la Cour des comptes européenne, qui appelle à renforcer l'Agence européenne des médicaments.

Cet audit analyse notamment les pénuries records de 2023 et 2024, pour des antibiotiques comme l'amoxicilline.

L'UE a identifié les causes du problème, en particulier ses vulnérabilités dans la chaîne d'approvisionnement, car une partie importante de la production est réalisée en Asie.

Mais la réponse politique des 27 n'est pas à la hauteur, d'après la Cour.

"De nombreux États membres ont commencé à stocker des médicaments sans se concerter, ce qui a pu aggraver les pénuries dans certains d'entre eux", affirme l'instance basée au Luxembourg.

Et si l'Union européenne a fait un "grand pas en avant" dès la fin 2023 en établissant sa première liste de médicaments critiques, elle n'a pas agi suffisamment pour "garantir leur disponibilité", selon le rapport.

La Cour des Comptes salue "le rôle de coordination important" de l'Agence européenne des médicaments (EMA), mais déplore qu'elle ne soit "toujours pas habilitée à venir en aide aux pays de l'UE en dehors" des crises sanitaires.

Et l'agence "n'est pas suffisamment informée des pénuries pour être en mesure de les prévenir", estime l'audit.

La Cour rappelle que la santé relève des compétences des Etats membres, et pas directement de l'Union européenne. Et elle regrette le manque d'harmonisation entre les règles qui s'appliquent à l'industrie en fonction des pays européens.

En France, les industriels doivent signaler une pénurie "dès que le risque de rupture de stock est connu", tandis qu'en Italie, il faut le faire "4 mois avant toute interruption d'approvisionnement", selon le rapport.

La Cour des comptes européenne critique également la fragmentation du marché européen des médicaments qui entrave leur libre-circulation, par exemple en raison d'emballages différents d'un pays à l'autre.

Entre autres recommandations, le rapport appelle la Commission européenne à prendre des mesures pour garantir le signalement rapide des pénuries à l'Agence européenne des médicaments.

Cette agence devrait aussi "gérer une base de données des médicaments et une plateforme de signalement uniques", conseille la Cour des comptes.