L'UE fera face à des "questions existentielles" si elle n'est pas unie (ministre française)

L'Union européenne sera confrontée à des questions "existentielles", y compris sur la place de certains en son sein, si elle ne sort pas unie de la crise du Covid-19, a déclaré dimanche la secrétaire d'État française aux Affaires européennes.

"Nous devons absolument préparer ensemble la sortie de crise, la relance, préparer l'après et nous devons montrer qu'on est efficace parce qu'on sera ensemble", a dit Amélie de Montchalin dans l'émission "Questions politiques" de la radio France Inter, du journal Le Monde et de France Télévisions.

L'ancien président de la Commission européenne Jacques Delors a averti samedi que le manque de solidarité faisait "courir un danger mortel à l'Union européenne".

"Aujourd'hui on se maintient à flots et on se maintient à flots ensemble en étant solidaires", a relevé la secrétaire d'État, en évoquant les mesures adoptées collectivement par les 27 face à la crise sanitaire et ses conséquences économiques, une fois passé un premier réflexe de repli sur soi.

"La Banque centrale européenne (BCE) a lancé un programme de 750 milliards d'euros de soutien aux États, c'est inédit. Nous avons levé les règles du Pacte de stabilité sur les déficits, c'est inédit", a-t-elle noté, citant également un plan de 40 milliards d'euros de la Commission européenne.

"Maintenant la question c'est comment on repart ? Et c'est là où nous mettons, nous France, énormément d'énergie (...) à bien faire comprendre qu'il n'y aura pas de sortie si chacun retourne à son chez soi, à son repli nationaliste".

Différents "outils techniques" sont envisageables pour relancer l'économie post-crise, "cela peut être un plan de relance européen, cela peut passer par la Commission", a-t-elle poursuivi.

"Mais nous ne pouvons pas nous exonérer de cette solidarité (...) Si certains pensent qu'ils peuvent s'exonérer, cela aura des conséquences majeures sur le projet européen".

"Notre Europe c'est celle de l'action, de la solidarité. Et si certains n'en veulent pas, il se posera la question de leur place, de ce qu'on doit encore faire à 27 et c'est une question existentielle, fondamentale", a-t-elle averti.

Les 27 de l'UE ont accepté jeudi, sous la pression de l'Italie, où la pandémie a fait le plus de morts, d'examiner sous quinze jours des mesures plus fortes pour faire face à la récession annoncée.

Angela Merkel a fait part de son opposition à l'idée d'émettre des "corona bonds", comme souhaité par les dirigeants français et italien notamment, afin de disposer d'un instrument de dette commun pour répondre à la crise liée au coronavirus.