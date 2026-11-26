Emmanuel Macron a déclaré jeudi soir que l'Union européenne faisait une "erreur stratégique" en prévoyant des coupes importantes dans son projet de budget pluriannuel, appelant à se montrer "à la hauteur" des ambitions du bloc et soulignant que la France entendait protéger les fonds alloués à l'agriculture.

S'exprimant lors d'une conférence de presse à Bruxelles, où il prenait part à un sommet européen spécial , le chef de l'Etat a dit que la France ne soutenait pas de "coupes additionnelles" dans le budget de l'UE pour la période 2028-2034 et a écarté l'hypothèse d'un accord imminent sur la question.

"Nous n'arriverons pas à un accord aujourd'hui", a-t-il anticipé, prévenant qu'il ne signerait pas "un accord déséquilibré".

L e chancelier allemand Friedrich Merz a annoncé par la suite que le sommet ne se poursuivrait pas vendredi, comme prévu initialement, précisant qu'une ultime session de discussions se tiendrait jeudi en toute fin de soirée.

Evoquant un "nouveau mouvement" vers un projet de budget revu à la baisse, il a ajouté que les dirigeants européens s'efforceraient de parvenir à un accord lors de leur prochain sommet, prévu les 17-18 décembre.

E mmanuel Macron a m entionné "trois défis à relever en même temps": poursuivre le financement des politiques traditionnelles du bloc, investir dans la souveraineté et "stabiliser les contributions nationales" - un objectif, a-t-il dit, commun à tous les pays membres.

"La manière d'y répondre, à date, a conduit à procéder à des coupes importantes depuis la proposition faite par la Commission européenne (...) Je pense que l'Europe fait une erreur stratégique", a déploré l e président français .

"Nous allons acter d'un décrochage d'investissements publics européens par rapport à la Chine et aux Etats-Unis", a-t-il ajouté. "Nous rentrons dans un espace qui fait que notre budget devient beaucoup trop malthusien, ce qui est un problème pour la croissance européenne à venir et notre capacité à innover".

"PAS UN EURO (DE LA PAC) NE DOIT MANQUER"

En amont du sommet, le président du Conseil européen a proposé de nouvelles coupes dans le projet de budget de l'UE pour ramener celui-ci à 1.582 milliards d'euros sur sept ans, contre un montant d'environ 1.760 milliards d'euros proposé l'an dernier par la Commission européenne. Antonio Costa a aussi présenté de nouvelles sources de revenus pour le bloc, dont une taxe sur les chiffres d'affaires des entreprises du numérique.

Cette taxe numérique est "défendue" par la France, a dit jeudi Emmanuel Macron, appelant l'Europe à aller au bout de ce projet et à le mettre en oeuvre de manière "concomitante" à l'entrée en vigueur du prochain budget, le 1er janvier 2028.

Surtout, le président français a répété défendre une Politique agricole commune (PAC) "ambitieuse".

"On serait quand même bien fou, au moment où découvre la souveraineté sur la défense, la technologie et l'économie, de décider collectivement d'abandonner notre souveraineté sur l'alimentation", a-t-il déclaré devant les journalistes.

"La copie n'y est pas", a-t-il poursuivi, appelant à "reconstituer la totalité de l'enveloppe européenne" de la PAC. "Pas un euro de ce que la France perçoit aujourd'hui ne doit manquer dans la copie européenne", a-t-il dit. "On ne demande pas plus d'argent européen; on veut un fléchage plus clair".

Un consensus est nécessaire pour que le budget pluriannuel de l'UE soit adopté. Celui qui est actuellement débattu est d'autant plus délicat que les finances publiques des pays membres sont soumises à des pressions accrues en raison de la hausse des prix de l'énergie et des dépenses de défense.

Le budget proposé l'an dernier par la Commission européenne représente 1,26% du revenu national brut du bloc, ce qui a provoqué un tollé parmi les contributeurs nets comme l'Allemagne, les Pays-Bas et les pays nordiques considérant que ce montant était trop élevé.

Bien que le budget doive être prêt pour 2028, les chefs d'Etat et de gouvernement de l'UE espèrent parvenir à un accord d'ici la fin de l'année actuelle, alors que plusieurs élections sont prévues en 2027 à travers le bloc (France, Italie, Pologne, Grèce, Estonie, Finlande et Slovaquie).

Emmanuel Macron a rappelé jeudi cette échéance, indiquant qu'au-delà du 31 décembre prochain, il ne serait plus "politiquement et démocratiquement en situation de pouvoir réenclencher une discussion sur le budget et de la conclure".

(Rédigé par Jean Terzian)