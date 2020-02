Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'UE durcit sa position à l'approche des négociations avec Londres Reuters • 18/02/2020 à 20:21









L'UE DURCIT SA POSITION À L'APPROCHE DES NÉGOCIATIONS AVEC LONDRES BRUXELLES (Reuters) - L'Union européenne a durci sa position à l'approche des négociations sur l'avenir de ses relations avec la Grande-Bretagne et exige désormais des garanties de concurrence équitable capables de "passer l'épreuve du temps", selon un document consulté mardi par Reuters. Au lendemain d'un discours très ferme du conseiller de Boris Johnson chargé du Brexit, qui a assuré que le Royaume-Uni ne se soumettrait plus jamais aux règles communautaires, le mandat de négociation a été renforcé et multiplie les domaines dans lesquels les Vingt-Sept réclameront des règles du jeu équitables en échange d'un accord commercial avec Londres. Cette nouvelle version doit être débattue mercredi à Bruxelles par les ambassadeurs des pays membres, puis approuvée par les ministres européens à la fin du mois. Le Royaume-Uni a quitté l'UE le 31 janvier et les négociations sur les futures relations entre Londres et Bruxelles doivent commencer début mars, avec une date butoir fixée au 31 décembre prochain. Outre l'élargissement des règles du jeu équitables à de nouveaux domaines, le document évoque également la "restitution d'objets culturels illégalement retirés de leurs pays d'origine". Cette allusion transparente aux marbres du Parthénon d'Athènes envoyés en Angleterre au début du XIXe siècle risque d'envenimer encore un peu le climat avant les négociations. Selon un diplomate, ce paragraphe a été ajouté à la demande de la Grèce, avec le soutien de l'Italie. (Gabriela Baczynska, version française Jean-Stéphane Brosse)

