L'UE DOIT SE DÉCIDER RAPIDEMENT SUR LE FONDS DE RELANCE, SELON PANETTA FRANCFORT (Reuters) - L'Union européenne (UE) doit rapidement prendre une décision sur le plan de relance budgétaire destiné à soutenir l'économie de la région mise à mal par la pandémie de coronavirus, déclare Fabio Panetta, membre du directoire de la Banque centrale européenne (BCE) dans un entretien au Monde paru mardi. La Commission européenne a présenté le mois dernier un projet de relance de 750 milliards d'euros, mais certains pays membres de l'UE se montrent réticents et un accord en juin semble désormais peu probable. "C'est extrêmement urgent. L'objectif devrait être de déployer le plan de relance européen au plus tard début 2021. Plus on attend, plus la facture sera lourde", dit Fabio Panetta. Un Conseil européen réunissant les chefs d'Etats membres de l'UE se tiendra jeudi et vendredi par visioconférence pour discuter du fonds de relance ainsi que d'un nouveau budget à long terme de l'UE. (Balazs Koranyi, Blandine Hénault pour la version française)

