L'Udinese retarde le sacre de la Juventus Turin par Florian Burgaud (iDalgo) Quelle désillusion pour la Vieille Dame ! Alors que la Juventus Turin n'avait qu'à s'imposer sur la pelouse d'Udinese, 16e de la Serie A encore à la bagarre pour son maintien, elle n'a pas réussi à remplir sa mission. L'Atalanta reste à six points à trois journées de la fin du Championnat, l'Inter à sept et la Lazio à l'occasion, en gagnant contre Cagliari ce jeudi soir, de se rapprocher à huit unités. Pourtant, tout avait bien commencé pour les Juventini avec l'ouverture du score de Matthijs de Ligt d'une frappe somptueuse juste avant la pause. Mais, dès le retour des vestiaires, les Turinois étaient moins bien sur la pelouse et ils l'ont payé à deux reprises : sur une tête plongeante d'Ilja Nestorovski laissé libre par Alex Sandro et sur un rush de Seko Fofana dans le temps additionnel. Avec cette victoire de prestige, les Friuli prennent huit longueurs d'avance sur Lecce, le 18e, et s'assurent quasiment leur maintien.

