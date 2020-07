Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Udinese écrase la SPAL Reuters • 09/07/2020 à 22:05









L'Udinese écrase la SPAL par Matthieu Cointe (iDalgo) La SPAL se rapproche de la relégation. Lanterne rouge du championnat, le club basé à Ferrare s'est lourdement incliné à domicile contre l'Udinese (0-3). Rodrigo De Paul a ouvert le score avant que Stefano Okaka ne double la mise en première période. Kevin Lasagna a définitivement mis fin aux espoirs adverses en fin de rencontre. L'attaquant italien est très en forme en ce moment et compte 5 réalisations lors de ses 4 derniers matches. À 7 journées de la fin de la saison, l'Udinese prend 7 points d'avance sur la zone rouge. De son côté, la SPAL enchaîne une 5ème rencontre sans gagner en championnat et pointe à 9 longueurs de Lecce, 17ème et premier non relégable.

