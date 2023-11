L'UDES souhaite attirer les jeunes vers les métiers de l'économie sociale et solidaire

L'Union des employeurs de l'Economie sociale et solidaire (UDES) souhaite attirer davantage de jeunes vers les métiers qu'elle représente en misant notamment sur les réseaux sociaux, a-t-elle indiqué jeudi dans un communiqué.

Le président de l'Udes (Union patronale de l'économie sociale) Hugues Vidor alors qu'il participe à une conférence sociale avec les syndicats et le patronat au Conseil économique, social et environnemental (Cese) à Paris le 16 octobre 2023. ( POOL / MIGUEL MEDINA )

Au terme d'un débat avec trois collectifs de jeunes, l'UDES a annoncé vouloir "renforcer sa présence sur les réseaux sociaux et développer la présence des employeurs de l'ESS (l'économie sociale et solidaire) dans les lieux de vie et de formation des jeunes".

L'ESS représente plus de 220.000 établissement employeurs et quelque 2,3 millions de salariés, soit 10,5% de l'emploi total en France avec de nombreux emplois de proximité.

Pour elle, le secteur de l'ESS doit expliquer aux jeunes qu'il "contribue à un monde plus juste et plus écologique, avec une autre vision du travail que celle qui domine aujourd'hui", où les métiers "obligent à innover en termes d'organisation de travail", et où les salaires "sont parfois moins rémunérés que dans le privé, mais avec une exigence de transparence et d'équité dans les échelles de rémunération".

Elle souhaite aussi une campagne de communication , "qui pourrait être initiée par le gouvernement", pour faire connaître ces métiers.

L'UDES estime que "les fortes attentes des jeunes en matière de démocratie et de pratiques managériales innovantes, font écho aux modèles" existant dans l'ESS.

Elle s'engage à poursuivre les efforts "pour encourager le bénévolat des jeunes dans les entreprises de l’ESS".

Elle veut aussi "afficher clairement les rémunérations dans les offres d'emploi (...), promouvoir des échelles de rémunérations resserrées, et favoriser le partage de la valeur" pour attirer ces jeunes.