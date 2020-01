Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'UBB termine invaincue, Brive vient à bout du Stade Français Reuters • 18/01/2020 à 18:12









L'UBB termine invaincue, Brive vient à bout du Stade Français par Matthieu Cointe (iDalgo) L'Union Bordeaux-Bègles conclut en beauté sa phase de poule de Challenge Cup avec une nouvelle victoire face aux Wasps (27-0). Les hommes de Christophe Urios se sont imposés grâce à des essais de Ducuing, Seuteni et Gorgadze. L'UBB n'a pas encore perdu un match dans la compétition et jouera donc son quart de finale à Chaban-Delmas. Au terme d'un match à rebondissements et riche de neuf essais, Brive est parvenu à vaincre le Stade Français sur le score de 33 à 29. Les Parisiens dominaient jusqu'à l'heure de jeu, avant de s'écrouler dans les vingt dernières minutes. Le classement reste inchangé dans ce groupe 4, Brive passe en quarts et le Stade Français termine dernier de sa poule. Les Agenais sortent la tête basse de la compétition, avec six défaites en autant de matchs. Contre Edinburgh, le SU Agen s'est lourdement incliné 36 à 0. Saison compliquée pour la lanterne rouge du Top 14, qui en est à onze défaites de rang, toutes compétitions confondues.

