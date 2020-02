Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'UBB plus que jamais leader après sa victoire à Clermont, Bayonne domine le Stade Français Reuters • 22/02/2020 à 22:52









L'UBB plus que jamais leader après sa victoire à Clermont, Bayonne domine le Stade Français par Samuel Martin (iDalgo) A Marcel Michelin, l'Union Bordeaux-Bègles est venu à bout de Clermont avec le bonus offensif pour le compte de la 16e journée de Top 14 (22-31). Plus efficaces en seconde période, les Bordelo-Béglais s'échappent provisoirement en tête du classement devant le Lou (8 points d'avance) qui reçoit le Racing 92 demain. Dans la lutte pour le maintien, l'Aviron Bayonnais est venu à bout du Stade Français (28-17) grâce à un deuxième acte de haut vol dominé de la tête et des épaules (16-8). Les Basques prennent provisoirement 5 points d'avance sur leurs adversaires du soir toujours barragistes du championnat. Une 13eme placé que gardent les Stadistes grâce à la défaite de la Section Paloise sur la pelouse du Castres Olympique (26-16). Agen profite de sa victoire à Brive (16-30) pour sortir de la zone de relégation. La course au maintien est totalement relancée !

