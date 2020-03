Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'UBB confirme son statut de leader Reuters • 01/03/2020 à 15:47









L'UBB confirme son statut de leader par Matthieu Cointe (iDalgo) Bordeaux-Bègles s'envole. L'UBB s'en est sorti ce dimanche face au Castres Olympique lors de la 17e journée du Top 14 (26-24). À Chaban-Delmas, les Bordelais ont mis du temps à entrer dans leur match, avec deux essais encaissés tôt dans la partie. Dix minutes avant la fin de la première période, les locaux ont réagi grâce à Connor et Diaby pour mener 20-12 à la pause. Dans les cinq dernières minutes de la rencontre, Rory Kockott a manqué de transformer la réalisation d'Anthony Jelonch pour permettre à ses coéquipiers d'égaliser. Grâce à cette victoire, les hommes de Christophe Urios comptent désormais huit points d'avance sur le LOU, deuxième, défait hier à Brive (30-16). Après deux succès de rang, Castres obtient le bonus offensif chez le leader du championnat et grimpe à la 10e place.

