L'U2P veut grossir pour peser face au Medef

L'Union des entreprises de proximité (U2P), troisième organisation patronale représentative, souhaite doubler le nombre de ses adhérents et empêcher ainsi à terme le Medef "de négocier des accords contraires aux intérêts des petites entreprises", selon son président Dominique Métayer.

"Notre ambition est de doubler le nombre de nos adhérents directs et indirects et qu'à terme les représentants des grandes entreprises, le Medef pour ne pas le nommer, ne puissent plus négocier des accords contraires aux intérêts des petites entreprises", déclare M. Métayer dans une interview au Monde des Artisans.

L'U2P vient d'engager une transformation en ouvrant un "cinquième pôle" au côté de ses quatre confédérations historiques, la Capeb (bâtiment), la CGAD (alimentation de détail), la CNAMS (artisanat et services) et l'UNAPL (professions libérales).

Ce pôle représentera les petites entreprises de domaines différents. Elle va aussi accepter l'adhésion directe des entreprises.

L'U2P reproche en particulier au Medef, première organisation, de s'être opposé il y a deux semaines, avec les syndicats, à une ponction par le gouvernement d'un milliard d'euros sur les excédents de l'Agirc-Arrco, le régime des retraites complémentaires du privé, pour renflouer le régime général des retraites.

L'U2P et l'autre organisation patronale, la CPME, auraient accepté une ponction plus modérée en échange d'une augmentation de la pension des cotisants ayant effectué une carrière complète au Smic. Elles n'ont pas signé l'accord final.

M. Métayer estime que "tous les sujets qui ont trait à la vie professionnelle ou qui font l'objet de contributions des entreprises ou des salariés doivent être traités par les partenaires sociaux".

Il juge "normal que l'exécutif leur fixe des objectifs généraux", en les laissant "maîtres des négociations qu'ils engagent et des accords qu'ils signent".

L'U2P prône ainsi "non pas l'indépendance, mais l'autonomie des partenaires sociaux".

M. Métayer estime que la conférence sociale du 16 octobre, réunissant l'exécutif et les partenaires sociaux, "a eu le mérite de réaffirmer l'importance que le gouvernement accorde au dialogue social".

Enfin L'U2P se dit "satisfaite" du travail mené avec Bercy pour limiter l'impact de la flambée des prix de l'énergie sur les petites entreprises. Mais "nous ne pourrons pas éternellement puiser dans le budget de l'État qui est déjà très déficitaire", estime-t-il.

La fin des boucliers tarifaires constituera en 2024 l'essentiel des 16 milliards d'économies inscrits dans ce budget.