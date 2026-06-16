L'ouverture du score de Mbappé en vidéo
Ce n’est pas du pipeau. Et de 1 ! Pour son premier match au Mondial 2026, la France a attendu la 66 ème minute pour ouvrir le score face au Sénégal. Kylian Mbappé débloque le compteur des Bleus . L’attaquant des Bleus retrouve le chemin des filets après trois matchs sans marquer, face à la Colombie, la Côte d’Ivoire et l’Irlande du Nord. L’attaquant de 27 ans a profité d’une belle ouverture de Michael Olise pour croiser sa frappe du pied droit au premier poteau.
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