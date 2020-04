"L'ouverture des écoles ne peut pas avoir comme but inavoué de renvoyer travailler les parents", estime Olivier Faure

La décision de l'exécutif de rouvrir progressivement les crèches, écoles, collèges et lycées à partir du 11 mai a suscité les critiques du patron du PS.

Le président du PS Olivier Faure, le 21 janvier 2020 au siège du parti, à Ivry-sur-Seine. ( AFP / THOMAS SAMSON )

Annoncée lundi soir par Emmanuel Macron lors de sa troisième allocution solennelle depuis le début de la crise du coronavirus, la décision de rouvrir progressivement les écoles à partir du 11 mai fait l'objet de vives critiques de la part des enseignants mais aussi de la gauche.

Alors que le leader de La France insoumise Jean-Luc Mélenchon a dénoncé une "politique hasardeuse" , le premier secrétaire du PS s'interroge lui sur les réelles motivations du gouvernement. Le chef de l'Etat a expliqué lundi soir qu'il s'agissait de lutter contre le creusement des inégalités dû au confinement. Mais le député socialiste a jugé lundi soir sur Twitter, que "l'ouverture des écoles" avait "comme but inavoué de renvoyer travailler les parents" .

Le député de Seine-et-Marne a par ailleurs appelé Emmanuel Macron à la transparence et réclamé que "l'avis du comité scientifique sur la date du 11 mai" soit "rendu public". "Il y a encore trop d'inconnues et il faut que le gouvernement très vite donne les éléments qui permettraient de comprendre comment cette histoire peut s'exécuter dans le temps", a-t-il insisté mardi matin sur France TV info.

"Pour l'instant, ce que je vois, c'est de la défiance, du doute et la parole publique a été tellement décrédibilisée sur les masques, sur les tests, qu'il faut des données concrètes", a-t-il argumenté. "Il faut maintenant être dans le concret et permettre à chacun de comprendre comment le défi du 11 mai peut être relevé, à ce stade, rien ne l'indique et donc il faut que le gouvernement très vite donne ces indications", a-t-il répété. "Le 11 mai c'est dans un mois et la question c'est de savoir si nous pourrons à ce moment-là, protéger à la fois les élèves, les parents, les enseignants", a souligné M. Faure à propos de la réouverture des écoles.

"De très grands aménagements"

Cette réouverture ne se fera "pas du jour au lendemain", a précisé mardi le ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer sur France 2 et France TV info. Pour préparer la reprise, qui passera "forcément par de très grands aménagements", il a annoncé des consultations de deux semaines avec les organisations syndicales, lycéennes, ou fédérations de parents.

Il a prévenu que les enfants des "mêmes âges" ne rentreraient pas au même moment et qu'il ne pourrait pas y avoir de classes avec de grands groupes d'élèves, ce qui conduira sans doute à des amplitudes horaires moins importantes que d'ordinaire. Quant à la mise à disposition de masques pour tous les enfants et enseignants, "ça fait partie des choses qu'on va décider au cours des deux prochaines semaines", a-t-il dit.