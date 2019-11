L'ours Mischa, longtemps exhibé comme bête de foire, est mort

Son sort avait ému le gouvernement. Mais malgré les soins prodigués depuis la mi-septembre, l'ours Mischa n'a pas survécu. Récupéré dans un état critique chez un dresseur du Loir-et-Cher, Mischa est mort mardi après-midi au refuge de la Tanière de Nogent-le-Phaye, près de Chartres.« On a perdu Mischa, ça vient d'arriver. Tout a pourtant été fait dans les règles de l'art. Il y avait sept vétérinaires, un anesthésiste, un cardiologue et un spécialiste de l'échographie », a confié Patrick Violas, le fondateur du refuge à L'Echo républicain. Une anesthésie fataleL'ours souffrait notamment de problèmes respiratoires. Sous anesthésie, il devait subir, ce mardi, un lavage bronchopulmonaire, l'occasion d'effectuer des prélèvements. Mais les tumeurs étaient bien plus graves que ne le pensaient les vétérinaires. « Au moment du réveil, il n'y a pas eu de relais avec l'appareil respiratoire », a expliqué Patrick Violas. LIRE AUSSI > Histoire : au pays des montreurs d'oursTout avait commencé avec des images de l'ours diffusées par l'association OneVoice. Comme ses deux congénères Bony et Glasha, Mischa était une bête de foire exhibée par une compagnie de dresseurs d'ours du Loir-et-Cher, les Poliakov. Les vidéos avaient permis de dénoncer les conditions ignobles de détention de trois ours au grand public et au ministère de la Transition écologique. VIDEO. Montreurs d'ours : les associations veulent sauver Mischa Le 13 septembre, le ministère de la Transition écologique a annoncé « l'interdiction administrative immédiate et définitive de la présentation au public » de Mischa. Dans un communiqué, la ministre Élisabeth Borne avait demandé que soient prodigués des soins au plantigrade, dont deux récents contrôles par les services vétérinaires de l'Etat ont permis de « déterminer un certain nombre de manquements » et de constater des « pathologies ». Faute de suivi approprié, « une ...