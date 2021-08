L'ouragan Grace rétrogradé en tempête tropicale après avoir touché terre

Pluie et vents violents au passage de l'ouragan Grace, le 19 août 2021 à Cancun, au Mexique ( AFP / ELIZABETH RUIZ )

L'ouragan Grace, accompagné de vents allant jusqu'à 130 km/h lorsqu'il a touché jeudi matin les côtes du littoral caribéen du Mexique, a été rétrogradé en tempête tropicale après avoir causé des dégâts matériels mineurs.

Le Centre américain de surveillance des ouragans (NHC), dont le siège est à Miami, a déclaré qu'à 15h00 GMT la tempête Grace était désormais située à 135 kilomètres de la station balnéaire de Tulum, où elle a touché terre tôt ce matin en tant qu'ouragan de catégorie 1 sur l'échelle de Saffir-Simpson qui compte cinq niveaux.

Grace se déplaçait à 30 km/h, avec des vents soutenus de 100 km/h, vers le golfe du Mexique où elle devrait reprendre de la vigueur, ajoute le bulletin du NHC.

"Nous avons des bandes de nuages et des vents forts. Le nombre total des personnes évacuées s'élève à 337, principalement dans la zone de Felipe Carrillo Puerto et de Tulum, sans qu'aucune perte humaine ne soit à signaler", a déclaré sur sa page Facebook Carlos Joaquin, le gouverneur de Quintana Roo, l'Etat où sont situées les principales destinations touristiques du Mexique, dont Cancun.

Après sa traversée de la péninsule du Yucatan, Grace poursuivra sa progression sur les eaux du Golfe du Mexique où elle pourrait à nouveau se renforcer et "est susceptible de toucher une deuxième fois la côte du Mexique dans la nuit de vendredi à samedi ou tôt le matin", précise le NHC.

Localisation et trajectoire de l'ouragan Grace ( AFP / )

Placé en alerte rouge, l'Etat de Quintana Roo avait évacué les touristes de Tulum et les habitants des petites localités proches de la zone peu peuplée où Grace a frappé mercredi.

Les commerces et les habitants de la côte avaient barricadé leurs devantures et fait des réserves de nourriture et d'eau, tandis que les pêcheurs et les organisateurs d'excursions maritimes avaient déplacé leur bateaux vers l'intérieur des terres.

L'électricité a été coupée de manière préventive, affectant près de 150.000 utilisateurs, les traversées maritimes ont été suspendues, cependant que l'aéroport international de Cancun a annulé plus de cent vols.

Dans l'Etat voisin du Yucatan, quelques dégâts matériels se sont produits avec de nombreux arbres couchés dans la ville de Valladolid et quelques des maisons endommagées, selon les images diffusées par les télévisions.

Fortes vagues et vents violents à l'arrivée de l'ouragan Grace, le 19 août 2021 à Cancun, au Mexique ( AFP / ELIZABETH RUIZ )

Les précipitations perdurent et pourraient dans certains endroits provoquer des inondations soudaines ainsi que des coulées de boue.

