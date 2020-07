Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'ouragan Douglas frappe les îles de l'archipel d'Hawaï Reuters • 27/07/2020 à 07:00









L'OURAGAN DOUGLAS FRAPPE LES ÎLES DE L'ARCHIPEL D'HAWAÏ CHICAGO (Reuters) - L'ouragan Douglas s'est abattu dimanche sur Hawaï, entraînant des pluies torrentielles et des vents dévastateurs, ont déclaré dimanche les prévisionnistes. L'ouragan devait toucher terre ou passer près des principales îles de l'archipel d'Hawaï de Maui à Kauai plus tard dans la journée, a déclaré le centre national américains des ouragans (NHC) basé à Miami. Des sirènes ont retenti sur l'île Maui pour alerter les habitants. Le maire de Maui, Michael Victorino, a dit aux habitants de mettre la nourriture dans des glacières et de rester à l'intérieur. Les tempêtes de cette ampleur sont rares à Hawaï, avec seulement cinq ouragans et tempêtes tropicales causant des dégâts majeurs dans les îles depuis 1950. (Brendan O'Brien, version française Matthieu Protard)

