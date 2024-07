L'ouragan Béryl s'affaiblit en tempête tropicale en touchant terre au Mexique

Une station-service endommagée par les rafales de vent lors du passage de l'ouragan Béryl à Puerto Aventuras, le 5 juillet 2024 au Mexique ( AFP / Elizabeth RUIZ )

L'ouragan Béryl, qui a fait sept morts lors de son passage dans les Caraïbes et au Venezuela, s'est affaibli en tempête tropicale vendredi après avoir touché terre au Mexique près de Tulum, ne faisant que des dégâts matériels.

"Béryl s'est affaibli en tempête tropical", a indiqué le Centre national des ouragans de Miami dans son dernier bulletin à 18H00 GMT, mentionnant "des orages tropicaux" en certains endroits du nord de la péninsule du Yucatan.

Béryl a touché terre à 05H05 locales (11H05 GMT) au nord-est de Tulum, haut-lieu touristique de la Riviera Maya avec Cancun.

Les vents ont soufflé à 175 km/h, provoquant la chute d'arbres et de poteaux électriques, et des dommages sur de nombreux toits, selon un rapport préliminaire de la protection civile.

Au moins trois municipalités de l’État de Quintana Roo (sud-est) sont privées d'électricité.

Dans sa conférence de presse matinale, le président Andrés Manuel Lopez Obrador s'est félicité que "la meilleure chose (...) est qu'il ne semble pas y avoir de perte de vies, ce qui est le plus important pour nous".

Les aéroports de Cancun, Tulum et Cozumel, où des millions de touristes arrivent chaque année, n'ont pas été touchés, a indiqué la responsable nationale de la Protection civile, Laura Velazquez.

Plus de 300 vols vers ces destinations avaient été annulés en prévision de l'arrivée de Béryl, alors classé ouragan de catégorie 2 sur une échelle de 5, avec des vents soufflant jusqu'à 220 km/h et des vagues de six à huit mètres de haut.

Les opérations ont repris normalement à l'aéroport de Cancun à la mi-journée (17h00 GMT), a indiqué la gouverneure de l’État du Quintana Roo Mara Lezapma.

Une plage déserte avant l'arrivée de l'ouragan Béryl, le 4 juillet 2024 à Cancun, au Mexique ( AFP / Elizabeth Ruiz )

Près de 2.200 personnes ont trouvé refuge dans 58 abris temporaires. Dans le centre de Tulum, l'armée mexicaine a installé une cuisine communautaire pour les personnes qui n'ont pas pu rentrer chez elles.

"La plupart des boutiques sont ouvertes maintenant", a témoigné à l'AFP Alvaro Rueda, un maçon de 51 ans. "Nous avons acheté de la nourriture".

Plus de 25.600 membres des forces de sécurité et de la compagnie nationale d'électricité CFE ont été déployés dans la zone.

Les rues bloquées par la chute des arbres étaient déblayées par des pompiers et la protection civile.

La signalétique d'une pharmacie git au sol après le passage de l'ouragan Beryl à Tulum dans le sud-est du Mexique le 5 juillet 2024. ( AFP / Elizabeth RUIZ )

Après la péninsule du Yucatan, Béryl va ensuite poursuivre sa route dans le golfe du Mexique, où il devrait s'intensifier de nouveau, puis vers le nord-ouest du pays avant de toucher le Texas.

- Ouragan précoce -

L'accès à une plage fermé avant l'arrivée de l'ouragan Béryl, le 4 juillet 2024 à Cancun, au Mexique ( AFP / Elizabeth Ruiz )

Premier ouragan de la saison dans l'Atlantique qui s'étend de début juin à fin novembre, Béryl, exceptionnellement puissant et précoce, a fait sept morts sur son trajet, dont trois au Venezuela.

La Croix-Rouge a décrit vendredi des scènes dévastatrices à Saint-Vincent-et-les Grenadines et deux îles de Grenade "détruites".

"On estime qu'environ 90% des îles Grenadines ont été touchées", a déclaré Rhea Pierre, responsable des catastrophes de la La Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge dans les Caraïbes, à des journalistes à Genève via une liaison vidéo depuis Trinité-et-Tobago.

Des touristes attendent des bus pour quitter Cancun avant l'arrivée de l'ouragan Béryl, le 4 juillet 2024 au Mexique ( AFP / Elizabeth Ruiz )

A Grenade, Béryl a touché terre en tant qu'ouragan de catégorie 4, "détruisant complètement les îles de Cariacou et de Petite Martinique", a-t-elle ajouté, soulignant que "l'état d'urgence demeure dans ces îles où le décompte officiel des personnes hébergées dans les refuges est encore inconnu et où les voies de communication sont très limitées".

Avant de toucher le Mexique, la tempête a causé des inondations soudaines et coulées de boue dans les îles Caïmans. Et Jamaïque, plus de 400.000 personnes se sont retrouvées privées d'électricité après son passage mercredi et des habitations ont été rasées.

Pour les scientifiques, le changement climatique, en réchauffant les eaux des océans, rend plus probable l'intensification rapide des tempêtes et augmente le risque d'ouragans.

Un drapeau rouge sur le toit d'une cabine de sauveteurs sur une plage de Cancun, avant l'arrivée de l'ouragan Béryl, le 4 juillet 2024 au Mexique ( AFP / Elizabeth Ruiz )

L'observatoire météorologique américain (NOAA) avait prévenu fin mai que la saison s'annonçait extraordinaire, avec la possibilité de quatre à sept ouragans de catégorie 3 ou plus.

Ces prévisions sont notamment liées au développement attendu du phénomène météorologique La Niña, ainsi qu'aux températures très élevées de l'océan Atlantique, explique la NOAA.

L'Atlantique Nord est depuis plus d'un an à des niveaux de chaleur record, nettement au-dessus des températures enregistrées dans les annales.