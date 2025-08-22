 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
L'Otan et l'Ukraine travaillent sur des garanties de sécurité face à la Russie, dit Rutte
information fournie par Reuters 22/08/2025 à 14:37

(Actualisé avec citations de Zelensky §3-4)

Les alliés de l'Otan et l'Ukraine travaillent ensemble pour s'assurer que les garanties de sécurité pour l'Ukraine sont d'un niveau tel que la Russie ne tentera plus jamais de l'attaquer, a déclaré vendredi Mark Rutte, le secrétaire général de l'Alliance atlantique, ajoutant que l'Europe et les États-Unis seront impliqués dans la mise en place de ces garanties.

"Des garanties de sécurité solides seront essentielles, et c'est ce que nous nous efforçons actuellement de définir", a déclaré Mark Rutte lors d'une conférence de presse conjointe avec le président ukrainien, Volodimir Zelensky, à Kyiv.

Volodimir Zelensky a ajouté que les garanties de sécurité devaient être semblables à celles accordées dans le cadre de l'article 5 du traité fondateur de l'Otan, qui stipule qu'une attaque armée contre un pays membre doit être considérée comme dirigée contre l’ensemble de l'Alliance.

Le président ukrainien a par ailleurs déclaré que la Russie faisait tout son possible pour empêcher la tenue d'une rencontre entre lui-même et Vladimir Poutine. Il a appelé les alliés de l'Ukraine à imposer de nouvelles sanctions si le Kremlin ne montrait aucune volonté de mettre fin à son invasion.

(Reportage Sabine Siebold, Makini Brice et Yuliia Dysa ; rédigé par Charlotte Van Campenhout et Max Hunder ; version française Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)

