L'OTAN en rémission

Editorial. Au sommet de Londres, l'Alliance transatlantique a décidé de lancer un « processus de réflexion prospective », dans le but de « renforcer la dimension politique de l'OTAN ». Soit, en jargon diplomatique, une réponse à l'accusation de « mort cérébrale » formulée par Emmanuel Macron dans « The Economist ».

Editorial du « Monde ». Etrange sommet que ce 70e anniversaire de l'OTAN. On craignait le pire, mais le pire ne s'est pas produit. On promettait une grande manifestation d'unité et de cohésion, mais la promesse ne s'est pas concrétisée non plus. Donald Trump a été désagréable, mais il n'a pas renversé la table et ses partenaires ont appris à le gérer ; les dissensions avec la Turquie ne sont pas toutes réglées, mais Ankara a fait quelques concessions. C'est finalement un sursis qu'a gagné, mercredi 4 décembre à Watford, près de Londres, l'Alliance transatlantique, dont les leaders n'ont pas prévu de se réunir à nouveau avant 2021.

Entre-temps, une mission a été assignée à l'organisation : lancer, sous les auspices de son secrétaire général, Jens Stoltenberg, un « processus de réflexion prospective », dans le but de « renforcer la dimension politique de l'OTAN ». C'est, en jargon diplomatique, une réponse à l'accusation de « mort cérébrale » formulée par le président Emmanuel Macron dans The Economist - accusation qualifiée d'« insultante » par le président Trump à l'ouverture du sommet, mardi. L'OTAN va pouvoir prouver non seulement qu'elle a un cerveau, mais que celui-ci fonctionne ; le mandat de ce groupe de réflexion doit être précisé d'ici à la fin du premier trimestre 2020. C'est donc en quelque sorte une rémission, dont M. Macron espère qu'elle servira à redéfinir les finalités stratégiques de l'Alliance, dans un monde qui a fondamentalement changé depuis sa création, en 1949.

... Retrouvez cet article sur LeMonde.fr