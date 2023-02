L'organisation de lutte contre le blanchiment Gafi suspend l'adhésion de la Russie

L'adhésion de la Russie comme membre du Groupe d'action financière (Gafi) a été suspendue, a annoncé vendredi cette organisation de lutte contre le blanchiment, lui reprochant notamment la "violation manifeste" des "principes fondamentaux" de l'institution.

"Les actions inacceptables de la Fédération russe vont à l'encontre des principes fondamentaux du Gafi visant à promouvoir la sécurité et l'intégrité du système financier", souligne le Gafi dans un communiqué, renouvelant son "soutien au peuple ukrainien".

La Russie reste toutefois dans l'obligation de respecter les principes du Gafi, précise ce dernier.

L'organisme de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme compte 39 membres, et au total plus de 200 pays et juridictions se sont engagés à mettre en oeuvre les normes du Gafi.

Dans le sillage de l'invasion russe en Ukraine, le Gafi avait interdit à Moscou d'avoir un quelconque rôle de conseil ou de prise de décision au sein de l'institution basée à Paris.

La Russie a été exclue du Conseil de l'Europe et suspendue du Conseil des droits de l'Homme de l'ONU, mais reste membre de nombreuses grandes organisations internationales. En mars, Interpol avait par exemple refusé de suspendre Moscou, mais annoncé un renforcement des procédures de contrôle appliquées dans la transmission des messages de la Russie aux autres pays membres.

Par ailleurs, au terme d'une réunion de cinq jours à Paris, le Gafi a mis à jour sa liste grise des pays soumis à une surveillance renforcée. Le Maroc et le Cambodge en sont sortis, tandis que le Nigeria et l'Afrique du Sud ont été ajoutés.

La liste noire des pays à risque "élevé" de blanchiment d'argent, financement du terrorisme et de prolifération d'armes de destruction massive, n'a quant à elle pas été modifiée.