L'or recherché après la mutinerie en Russie, le rouble dévisse

L'or montait lundi, profitant de son statut de valeur refuge après un week-end marqué par le soulèvement du groupe paramilitaire Wagner, la fragilité du régime de Vladimir Poutine pesant par ailleurs sur le rouble.

Vers 09H45 GMT (11H45 à Paris), l'once d'or montait de 0,47% à 1.930,20 dollars l'once.

Après la mutinerie de Wagner, "les tensions accrues profitent à l'or, qui s'éloigne de son plus bas en trois mois" atteint vendredi, note Susannah Streeter, analyste chez Hargreaves Lansdown.

Le yen, autre valeur refuge, prenait 0,37% à 143,18 yens pour un dollar et 0,33% à 156,03 yens pour un euro.

Moscou s'efforce lundi d'afficher un retour à la normale, avec notamment une première apparition du ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou à la télévision.

Mais "ce qui s'est passé au cours de ce week-end montre que la guerre contre l'Ukraine est en train de fissurer le pouvoir russe et affecte son système politique", a estimé le chef de la diplomatie de l'UE Josep Borrell.

"La durée et l'ampleur de la hausse de l'or dépendra des conséquences de la rébellion", note Rupert Rowling, analyste chez Kinesis Money.

"Si c'était le début de la fin pour le pouvoir russe, l'or serait privilégié par les investisseurs", estiment-ils.

Le rouble russe perdait 0,22% à 84,65 roubles pour un dollar, après avoir reculé à 85,37 roubles pour un dollar, un niveau plus vu depuis avril 2022.

Mais en l'absence de nouveaux rebondissements sur le front russe, la hausse de l'or et la baisse du rouble restaient relativement modérée et le reste du marché des changes dormait d'un sommeil de plomb lundi matin (+0,03% pour l'euro à 1,0898 dollar).

"Il n'y a pas d'indicateurs majeurs au calendrier", note Joshua Mahony, analyste chez Scope Markets.

