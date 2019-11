L'opération des siamoises à Lyon s'est «bien passée»

Bonne nouvelle pour Bissie et Eyenga, les petites siamoises de 1 an. « L'opération de séparation s'est bien passée », nous explique le Pr Alain Deloche, Président de l'association humanitaire La chaîne de l'Espoir qui a organisé leur transfert depuis le Cameroun. L'intervention chirurgicale a duré 5 heures. Elle a été effectuée par le Pr Pierre-Yves Mure et son équipe, à l'hôpital Mère-Enfant, qui dépend des Hospices civils de Lyon (HCL).Les deux enfants étaient reliées par l'abdomen et le foie. « Il faut bien sûr toujours rester prudent après ce type d'intervention lourde, mais nous sommes optimistes », ajoute le Pr Deloche. « On sait qu'une des deux petites a une malformation cardiaque, il faut donc décider si elle doit ou non faire l'objet ultérieurement d'une autre opération sur ce motif spécifique », ajoute-t-il. Cette intervention a mobilisé une vingtaine de spécialistes, notamment des chirurgiens, des anesthésistes et des radiologues.La mère réfugiée à l'hôpital de YaoundéL'histoire de ces deux petites « merveille » -c'est leur nom de famille- est exceptionnelle. Leur maman, à 18 ans, a quitté son village natal, car l'entourage estimait qu'elle avait été « diabolisée » après cette naissance. Elle s'est réfugiée à l'hôpital de Yaoundé, capitale du Cameroun. Des médecins locaux et le Pr Pierre-Yves Mure, l'ont alors repérée et prise en charge. Elle a été rapatriée en France, le temps de l'opération, avec l'appui du gouvernement camerounais, des HCL, et de la Chaîne de l'Espoir.Arrivés en France, les deux enfants ont d'abord attrapé la bronchiolite. Il a fallu donc attendre une semaine avant de les opérer.Dans un communiqué, les HCL ont donné les détails de l'opération ce mercredi : «Nous avons instauré un pool d'anesthésistes, de chirurgiens, et de réanimateurs. Chaque spécialité a évalué et expertisé la prise en charge très ...