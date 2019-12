L'opération Barkhane « à un tournant »

Treize jours après le massacre de la base militaire d'Inatès au Niger qui a fait 71 morts, le président français Emmanuel Macron s'est rendu à Niamey où il s'est incliné devant les tombes des soldats nigériens aux côtés de son homologue, Mahamadou Issoufou. Moins d'un mois après s'être recueilli devant les cercueils des 13 soldats français tués au cours d'un accident d'hélicoptère au Mali, en zone de combat. Si ces deux scènes sont intimement liées, entre-temps un changement d'approche a bel et bien été opéré sur la stratégie à mener au Sahel. Et sur ce point, les deux chefs d'État français et nigérien sont plus que jamais en total accord.Lire aussi Sahel : l'heure du sursaut franco-africain ?ClarificationLe président français l'a manifesté à nouveau en tenant un discours volontaire au risque de froisser encore ses alliés. « Nous sommes à un tournant de cette guerre. Il nous faut [?] redéfinir plus clairement les objectifs » à l'occasion du sommet de Pau (sud-ouest de la France) le 13 janvier, a affirmé le président Macron. « Il faut définir de manière beaucoup plus claire les objectifs militaires, politiques et de développement pour les 6, 12 et 18 prochains mois », a-t-il insisté. « Je vois dans trop de pays prospérer sans condamnation politique claire des sentiments anti-français. Je ne peux pas accepter d'envoyer nos soldats sur le terrain dans les pays où cette demande [de présence française] n'est...