L'OPEP ABAISSE ENCORE SA PRÉVISION DE DEMANDE DE PÉTROLE POUR 2020 LONDRES (Reuters) - L'Opep a encore abaissé mercredi sa prévision de la demande mondiale de pétrole pour cette année en raison de la crise du coronavirus qui a plongé l'économie de la planète en récession, mais l'organisation estime que l'accord "historique" de réduction de la production décidée avec d'autres producteurs commence à porter ses fruits. Pour l'année en cours, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole prévoit désormais une contraction de la demande mondiale de 9,07 millions de barils par jour (bpj) en 2020, soit 9,1% environ, contre une baisse de 6,85 millions dans son précédent rapport mensuel. La chute de la demande de brut, associée à une saturation de l'offre, a provoqué un effondrement des prix du pétrole cette année. Le Brent, référence du marché, a touché un creux de 21 ans le 22 avril dernier, avec un baril s'échangeant à 15,98 dollars. Pour enrayer la baisse des cours, l'Opep, la Russie et d'autres pays producteurs de premier plan se sont entendus en avril pour réduire leur production de 9,7 millions de barils par jour à compter du 1er mai et pour deux mois, soit près de 10% de la demande mondiale, dans le cadre d'un accord jugé historique. "Les ajustements rapides de l'offre pour remédier au déséquilibre aigu actuel du marché mondial du pétrole montrent déjà des signes positifs, le rééquilibrage devant s'accélérer au cours des prochains trimestres", écrit l'Opep dans son rapport. Vers 14h20 GMT, le baril de Brent s'échangeait en légère baisse à 29,87 dollars et le brut léger américain West Texas Intermediate (WTI) en léger repli également à 25,53 dollars. (Jason Neely et Edmund Blair; version française Claude Chendjou, édité par Jean-Stéphane Brosse)

