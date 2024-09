L'ONU lance une aide alimentaire d'urgence pour un million de Libanais

Des habitants dans les décombres de bâtiments détruits par les frappes israéliennes qui ont tué le chef du Hezbollah Hassan Nasrallah dans la banlieue sud de Beyrouth, le 29 septembre 2024 ( AFP / - )

Le Programme alimentaire mondial (PAM) a lancé une opération d'urgence pour fournir une aide alimentaire à un million de personnes affectées par la récente escalade du conflit au Liban, a annoncé dimanche cette agence de l'ONU.

Le PAM, basé à Rome, "distribue des rations alimentaires, du pain, des plats chauds et des colis aux familles se trouvant dans des camps à travers le pays".

"Une nouvelle escalade du conflit ce week-end a souligné la nécessité d'une réponse humanitaire immédiate", explique l'agence dans un communiqué.

L'armée israélienne a annoncé dimanche mener "des dizaines" de nouveaux raids contre le Hezbollah au Liban, deux jours après avoir tué le puissant chef du mouvement pro-iranien Hassan Nasrallah en bombardant la banlieue sud de Beyrouth.

"En quelques jours, l'aide du PAM est arrivée à des milliers de nouveaux déplacés", a déclaré Matthew Hollingworth, directeur du PAM pour le Liban, cité par le communiqué.

"Alors que la crise s'aggrave, nous nous préparons à aider jusqu'à un million de personnes avec un mélange d'argent liquide et d'aide alimentaire", a-t-il ajouté, appelant la communauté internationale à contribuer à hauteur de 105 millions de dollars pour permettre au PAM de financer ces opérations jusqu'à la fin de l'année.

"Le Liban se trouve à un point de rupture et ne peut pas supporter une autre guerre", a jugé pour sa part Corinne Fleischer, directrice régionale du PAM pour le Proche-Orient, l'Afrique du Nord et l'Europe de l'Est, citée par le communiqué.