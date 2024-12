L'ONU demande 4 milliards USD pour l'aide dans les territoires palestiniens pour 2025

Des personnes marchent devant les décombres de bâtiments effondrés et endommagés dans une rue de la ville de Gaza, le 11 décembre 2024 ( AFP / Omar AL-QATTAA )

L'ONU a demandé mercredi plus de 4 milliards de dollars pour apporter une aide humanitaire à trois millions de personnes dans les territoires palestiniens occupés l'an prochain.

Il s'agit d'aider "l'ensemble de la population de Gaza, estimée à 2,1 millions de personnes, et 900.000 personnes en Cisjordanie", a détaillé l'ONU dans son appel humanitaire.

L'ONU souligne que les besoins ont augmenté en Cisjordanie en raison de la "détérioration de la situation".

L'appel humanitaire souligne aussi que l'ONU et ses partenaires estiment qu'au moins 6,6 milliards de dollars (6,3 milliards d'euros) sont nécessaires pour répondre aux besoins humanitaires de 3,3 millions de personnes à Gaza et en Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est.

Mais partant du principe que les acteurs humanitaires vont continuer à être limités dans leur action en raison notamment de "restrictions sévères imposées" par Israël, l'appel humanitaire se concentre sur les "besoins les plus urgents et les plus critiques".

Ainsi, les Nations unies, qui appellent Israël à "lever tous les obstacles à l'aide et faciliter pleinement les opérations humanitaires, y compris la distribution de biens essentiels aux Palestiniens dans le besoin", demandent au final 4,07 milliards de dollars pour aider 3 millions de personnes l'an prochain.

La guerre dans la bande de Gaza a été déclenchée par Israël après l'attaque sans précédent sur son territoire du Hamas le 7 octobre 2023, qui a entraîné la mort de 1.206 personnes du côté israélien, en majorité des civils, selon un décompte de l'AFP réalisé à partir de données officielles et incluant les otages morts ou tués en captivité dans la bande de Gaza.

Ce jour-là, 251 personnes ont été enlevées sur le sol israélien. Au total, 96 restent otages à Gaza, dont 34 ont été déclarées mortes par l'armée.

L'offensive israélienne a fait plus de 44.800 morts dans la bande de Gaza, en majorité des civils, selon des données du ministère de la Santé du Hamas pour Gaza, jugées fiables par l'ONU.

Dans son appel, l'ONU souligne que "la rapidité et l'ampleur des tueries et des destructions dans la bande de Gaza sont sans précédent dans l'histoire récente".

"Dans le même temps, la violence en Cisjordanie s'est fortement intensifiée" et "il existe un risque considérable que la situation en Cisjordanie s'aggrave également", ajoute l'organisation.