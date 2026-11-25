L'ONU alerte sur le risque de nouveaux "crimes atroces" commis par Israël contre les Palestiniens

Le haut commissaire des Nations unies aux droits de l'Homme Volker Türk à Genève en Suisse le 9 octobre 2026 ( AFP / Fabrice COFFRINI )

Le Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l'homme a appelé mercredi la communauté internationale à agir pour prévenir de nouveaux "crimes atroces" d'Israël contre les Palestiniens à Gaza et en Cisjordanie, où sont selon lui promues des politiques de "nettoyage ethnique".

"Je suis extrêmement préoccupé par le caractère de plus en plus généralisé et systématique des violations commises tant en Cisjordanie qu'à Gaza", a déclaré Volker Türk dans un communiqué, affirmant que "tous les États ont l'obligation d'agir dès maintenant pour prévenir de nouveaux crimes atroces contre les Palestiniens".

Le responsable a estimé que la poursuite des attaques, des politiques et des violations israéliennes à l'encontre des Palestiniens témoignait d'un "risque croissant de nouveaux crimes atroces" sur les deux territoires.

"Des représentants du gouvernement israélien au plus haut niveau ont maintes fois exposé des politiques d'annexion, de nettoyage ethnique et de punition collective en Cisjordanie", a-t-il encore dénoncé, tout en s'inquiétant de la progression des discours virulents contre la communauté palestinienne en Israël.

"Dans l'ensemble de la société, les incitations à la haine et à la commission de violations pouvant constituer des crimes atroces - crimes de guerre, crimes contre l'humanité, voire génocide - ont atteint un niveau effroyable", s'est-il alarmé.

M. Türk a indiqué que son bureau avait mis en garde à plusieurs reprises contre le risque que les actions d'Israël à Gaza ne constituent une "menace réelle pour la survie" des Palestiniens en tant que groupe.

La majeure partie de la population de Gaza, qui compte 2,1 millions d'habitants, vit déplacée sous des tentes ou dans des abris de fortune sur ce territoire, dont l'armée israélienne affirme contrôler plus de 60 %.

Alors que l'armée israélienne continue de mener des frappes quasi quotidiennement à Gaza plus d'un an après l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu, M. Türk s'est aussi dit "préoccupé par la poursuite des homicides illégaux" sur le territoire, par le "confinement" de sa population, ainsi que par le maintien du blocus et de la fermeture de la bande de Gaza par Israël.

Liste "interminable

"Les infrastructures civiles sont détruites à Gaza, tandis que les colonies illégales progressent en Cisjordanie", a encore souligné le responsable onusien, ajoutant que "les Palestiniens continuent d'être détenus arbitrairement, soumis à la torture et à des mauvais traitements, et exposés à un système judiciaire à deux vitesses. La liste est interminable".

Selon le Haut-Commissariat, 42.666 Palestiniens ont été déplacés de force par les forces israéliennes et des colons en Cisjordanie occupée, y compris à Jérusalem-Est, depuis le 7 octobre 2023.

Sur ce territoire, M. Türk a dénoncé les "efforts systématiques et violents visant à remplacer les communautés palestiniennes par des colons israéliens", ainsi qu'à "le morceler d'une manière qui compromet toute perspective de création future d'un État palestinien territorialement continu".

Face aux événements survenus ces derniers mois en Cisjordanie, le responsable onusien a dit craindre que le risque de menace pour la survie des Palestiniens "s'étende à l'ensemble du territoire palestinien occupé".

En Cisjordanie comme à Gaza, "des civils continuent d'être tués et des centaines de milliers de Palestiniens ont été déplacés de force, tandis que de hauts responsables israéliens ont laissé entendre que ces déplacements pourraient être permanents", a-t-il ajouté.

Tous ces actes doivent faire l'objet "d'enquêtes indépendantes" pour que les responsables puissent "rendre des comptes", a une nouvelle fois exhorté M. Türk.

Le responsable a aussi rappelé au Hamas et aux autres groupes armés palestiniens leurs obligations au regard du droit international, notamment celle de protéger les civils et de respecter la sécurité des opérations humanitaires.