L'OMS lance un signal d'alarme face au ralentissement de la lutte contre la rougeole

Des documents d’information sur la rougeole au département de la Santé du comté de Chester, à West Chester, le 24 novembre 2026 en Pennsylvanie ( AFP / ANGELA WEISS )

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a exprimé vendredi son inquiétude face à la rougeole, avertissant que les progrès vers son élimination étaient au point mort, sur fond de recrudescence de la désinformation.

Cette mise à jour de l'OMS sur la lutte au long cours contre cette maladie hautement contagieuse intervient une semaine après que les Etats-Unis ont perdu leur statut de pays ayant éliminé la rougeole, la baisse de la couverture vaccinale ayant entraîné une forte hausse des cas.

A l'échelle mondiale, la pandémie de Covid-19 a perturbé les programmes de vaccination, a indiqué l'agence sanitaire de l'ONU. De nombreux pays peinent à retrouver des taux de couverture vaccinale équivalents à ceux d'avant la pandémie et à rattraper les vaccinations manquées pendant la crise.

La responsable des vaccins à l'OMS, Kate O'Brien, a estimé que la situation aux Etats-Unis constituait un rappel frappant de la rapidité avec laquelle des maladies évitables peuvent réapparaître lorsque la couverture vaccinale diminue.

The United States has lost its measles elimination status ( AFP / ANGELA WEISS )

"Tirons-nous la sonnette d'alarme sur le nombre d'enfants non vaccinés ou insuffisamment vaccinés ? Absolument. La rougeole est le virus le plus contagieux connu de l'être humain", a-t-elle souligné lors d'une conférence de presse à Genève.

"Elle est de retour, et le monde découvre à quel point la rougeole peut rendre malade et tuer".

Couverture vaccinale stable

La rougeole provoque de la fièvre, des symptômes respiratoires et des éruptions cutanées. Dans certains cas, elle peut entraîner une pneumonie et/ou une inflammation du cerveau, susceptibles de provoquer des séquelles durables, voire la mort.

Elle touche principalement les enfants, auxquels deux doses de vaccin sont généralement proposées avant l'âge de 18 mois.

Caractéristiques de la rougeole, une maladie respiratoire virale très contagieuse ( AFP / John SAEKI )

La couverture vaccinale mondiale estimée pour la première dose de vaccin contre la rougeole est restée stable à 84% en 2025 par rapport à 2024, selon l'OMS, mais ce taux reste inférieur aux 86% enregistrés avant la pandémie.

La couverture pour la deuxième dose est également restée stable, à 77% en 2025. Le Gabon et la République centrafricaine sont les deux seuls Etats membres de l'OMS à ne pas encore avoir intégré une deuxième dose dans leur calendrier de vaccination systématique.

L'OMS estime qu'une couverture d'au moins 95% avec deux doses est nécessaire pour interrompre la transmission du virus et protéger les populations.

Quelque 20,8 millions d'enfants n'ont reçu aucun vaccin en 2025, tandis que 8,3 millions supplémentaires n'ont reçu qu'une seule dose.

Polarisation

L'épidémie aux Etats-Unis est la plus importante depuis plus de trois décennies, avec plus de 5.400 cas signalés cette année.

Le ministre de la Santé, Robert F. Kennedy Jr, le 10 septembre 2026 à Dallas, au Texas ( AFP / Kent NISHIMURA )

Des experts médicaux ont accusé le ministre de la Santé, Robert F. Kennedy Jr, connu pour son scepticisme à l'égard des vaccins, d'alimenter la défiance en mettant régulièrement en avant des inquiétudes infondées concernant leur innocuité.

Kate O'Brien a estimé que la désinformation contribuait "de manière significative" à semer la confusion chez les parents quant à la conduite à adopter. "Dans de nombreux endroits, les vaccins se sont retrouvés pris dans les clivages politiques ou idéologiques", a-t-elle observé.

60 millions de vies sauvées

La vaccination contre la rougeole aurait permis de sauver plus de 60 millions de vies depuis 2000, soit davantage que toute autre vaccination infantile au cours des 50 dernières années, a ajouté Mme O'Brien.

Un enfant reçoit un traitement contre la rougeole dans un hôpital à Dacca, le 3 septembre 2026 au Bangladesh ( AFP / Salahuddin Ahmed )

Selon les modélisations de l'OMS, la rougeole a causé environ 9,8 millions de cas et 72.000 décès l'an dernier. Ce nombre de cas est en baisse par rapport aux 37,8 millions recensés en 2000.

Au total, 59 pays ont connu d'importantes flambées épidémiques ou des épidémies perturbant leurs systèmes de santé en 2025, dont 28 dans la région Afrique et treize en Europe. Et onze de ces 59 pays avaient par le passé été officiellement reconnus comme ayant éliminé la rougeole.

Au total, 92 pays ont été officiellement reconnus comme ayant éliminé la rougeole ou maintenu cette élimination.