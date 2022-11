L'ombre de Diego plane sur l'Argentine

En Argentine, si cette Coupe du monde est particulière pour être la dernière de Lionel Messi, elle l'est aussi pour être la première sans Diego Maradona. Ce vendredi, plusieurs hommages sont attendus pour les deux ans de la mort du Pibe de Oro. Dans son pays natal, le légendaire numéro dix n'a pas vraiment disparu. Les Argentins en auront même peut-être besoin ce samedi face au Mexique.

"Diego est l'absent le plus présent de ma vie." Jorge Valdano

Diego dans le ciel

Pour la première fois depuis 40 ans, l'Argentin le plus connu de l'histoire n'est pas physiquement présent à la Coupe du monde. Il ne sera pas sur le terrain en train de dribbler ses adversaires façon cerf-volant cosmique ou avec une cheville beaucoup trop enflée. On ne le verra pas non plus s'agiter près du banc de touche dans son costard et avec sa barbe poivre et sel. On ne l'entendra pas dans une cabine de transmission TV envoyer des scuds à l'ou au contraire en train de l'encourager comme un possédé - sinon plus - depuis une loge VIP. Le Mondial est orphelin de son héros et vilain préféré : Diego Armando Maradona.Aujourd'hui, vendredi 25 novembre, cela fait officiellement deux ans que lea succombé à une crise cardiaque dans son domicile de Tigre au nord de Buenos Aires. Les circonstances de sa disparition et les responsabilités de son ancien entourage médical doivent être déterminées dans un procès attendu en début d'année prochaine.