L'OM vient à bout du PSG dans un Clasico électrique

par Matthieu Cointe (iDalgo) Un Clasico bouillant ! Malgré le nombre réduit de spectateurs au Parc des Princes, les joueurs ont fait le show. Grâce à un but de Florian Thauvin à la suite d'un service de Dimitri Payet sur coup franc, l'Olympique de Marseille a battu le Paris Saint-Germain (0-1). L'OM n'avait plus vaincu le PSG depuis le 27 novembre 2011, soit 9 ans et 20 matches ! Dominateurs avec 66% de possession de balle et 14 tirs à 5, les hommes de Thomas Tuchel n'ont jamais réussi à égaliser, en partie grâce à une belle prestation de Steve Mandanda. Les Parisiens se sont agacés et la tension est montée d'un cran en fin de match, avec pas moins de 5 cartons rouges distribués par l'arbitre de la rencontre. Kurzawa, Amavi, Benedetto, Paredes et Neymar ont été expulsés. Programmé au 7 février 2021, le match retour promet !

