L'OM vient à bout de Toulouse en plein ennui

Dans l'ennui du dimanche soir, Marseille s'est difficilement imposé contre Toulouse (2-0), réduit à dix en première période. Un succès acquis en trois minutes, grâce à des buts de Benedetto et Radonji?, contre un très faible TFC. L'OM conserve son statut de dauphin du PSG.

Toulouse FC 0-2 Olympique de Marseille

Steven, le pêché capital

Dans un championnat plus homogène que jamais, ce nouveau week-end morose devait se terminer par un grand écart. Au Stadium, l'affiche promettait presque d'être déséquilibrée. D'un côté, un TFC avant-dernier, plombé par trois défaites d'affilée et pas vraiment transcendé par l'arrivée d'Antoine Kombouaré. Et de l'autre, un OM requinqué par deux succès de rang face à des concurrents à la maison. Verdict ? Dans une rencontre déprimante, Marseille a finalement pris le dessus sur Toulouse (2-0), réduit à dix avant la pause, en plantant deux fois en même pas trois minutes. Et comme il y a quinze jours, c'est encore Payet qui a débloqué la situation.C'est une tradition depuis le début de saison : Marseille a toutes les difficultés du monde pour jouer un match au complet. En plus de Thauvin, toujours blessé, il manquait à Villas-Boas trois éléments défensifs (Alvaro, Caleta-Car, Amavi), tous suspendus, pour ce déplacement à Toulouse. "", s'était agacé le technicien portugais. Pas un problème pour une charnière de minots (Perrin et Kamara), quasiment jamais inquiétés par les attaquants toulousains en première période. Dans cette partie, c'est l'OM qui prend d'abord les choses en main : Sanson allume la première mèche, Perrin fait briller Reynet et le TFC se fait salement balader. Avant de sortir un peu la tête de l'eau, profitant des espaces laissés sur le côté Lire la suite de l'article sur SoFoot.com