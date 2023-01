L'OM vient à bout de Rennes

L'OM a remporté l'affiche des seizièmes de finale de Coupe de France en s'imposant contre Rennes au Vélodrome (1-0).

Marseille 1-0 Rennes

Le tourbillon marseillais

Rien ni personne ne peut arrêter l'OM en ce moment dans l'Hexagone. Dans l'affiche de ces seizièmes de finale de Coupe de France, Marseille a fait plier Rennes (1-0), enchaînant un huitième succès d'affilée. Privé de plusieurs titulaires (Steve Mandanda, Martin Terrier, Xeka et Arnaud Kalimuendo), le SRFC a été pris dans le tourbillon marseillais dès l'entame et n'aura pas réussi à trouver les ressources pour revenir après le but de Mattéo Guendouzi. Marseille peut continuer de rêver d'un trophée qui lui échappe depuis 34 ans.Dans un Vélodrome quasiment plein, la bande d'Igor Tudor a voulu chasser le froid glacial de cette soirée hivernale en mettant le feu dans le camp rennais. Après une première frayeur suite à une mauvaise passe en retrait de Lovro Majer, dont n'a pas profité Alexis Sánchez, les Bretons ont été asphyxiés par un OM à l'intensité folle, ce qui a dû changer des zombies du PSG quelques jours plus tôt. Trop juste pour reprendre un centre fort du Chilien, Mattéo Guendouzi a assisté dans la foulée à une praline sensationnelle de Malinovskyi sur un coup franc qui a fracassé le haut du poteau gauche du jeune Dogan Alemdar, titulaire en l'absence de Mandanda. L'Ukrainien, aligné pour la première fois au coup d'envoi depuis son arrivée sur la Canebière, a été brillant, prouvant son adaptation au jeu énergique des Phocéens. En difficulté, Rennes a tenté de respirer en multipliant les petites fautes, alors que Sánchez a envoyé sa tête sur Alemdar et Nuno Tavares sa reprise en dehors du cadre. La dernière véritable alerte marseillaise dans un premier acte qui s'est ensuite équilibré, sans que les hommes de Bruno Genesio ne parviennent à se montrer dangereux, Adrien Truffert faisant par exemple le mauvais… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com