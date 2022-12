L'OM, une machine à relancer

Après un début de saison en fanfare, l'OM d'Igor Tudor a connu un mois d'octobre désastreux, qui lui a coûté sa place de dauphin et son avenir européen. À l'heure de la reprise, les Phocéens sont déjà revenchards.

Un mercato animé ?

Si la Coupe du monde a institutionnalisé les temps additionnels à rallonge et ses rebondissements, l'Olympique de Marseille n'a pas attendu le Mondial pour s'y mettre. Au soir du 13 novembre, sur la pelouse de Louis-II, les Marseillais ont renversé l'ASM en toute fin de match sur une tête de Sead Kolašinac, si maladroit quelques jours plus tôt face à Tottenham. La joie des Olympiens pouvait alors paraître démesurée. Mais après une soirée riche en émotions (l'OM menait 1-0, puis perdait 2-1, grave blessure d'Harit), les Marseillais avaient conscience de l'importance de ce succès en Principauté. Car un mois plus tard, ils reprennent leur route en Ligue 1, bien installés dans le peloton de tête, à six points du dauphin lensois, et un de Rennes, troisième. Autrement dit : après les secousses d'octobre, l'OM regarde vers le haut.Certes, les hommes d'Igor Tudor ont dit adieu à leurs ambitions européennes, et au rêve de titre que certains évoquaient au soir de la 9journée, quand Marseille, auteur du meilleur début de championnat de son histoire, talonnait de deux points le PSG. Mais les défaites face à Ajaccio, Paris et Lens ont fait rentrer l'OM dans le rang, en parallèle de l'issue cruelle de la phase de poules de Ligue des champions. Les Phocéens ont toutefois trouvé la force de caractère nécessaire pour relever au mieux les deux derniers défis pré-Coupe du monde, en battant Lyon et Monaco coup sur coup. De quoi reprendre du poil de la bête, et passer le Mondial au chaud.Un mois et demi plus tard, c'est la réception de Toulouse qui relance la saison marseillaise, après une trêve agitée en coulisses, entre l'élection de Pablo Longoria au conseil d'administration de la LFP, la rumeur CR7 relancée par Basile Boli, celle du retour en prêt de Florian Thauvin avancée par la presse mexicaine, ou la situation de Gerson, qui s'entraîne à l'écart après avoir pris des vacances prolongées dans l'attente d'un rapatriement à Flamengo. Le cas du Brésilien sera d'ailleurs la principale attraction du prochain mercato sur le Vieux Port, alors que Longoria est en quête de renforts offensifs pour pallier son départ et la blessure d'Amine Harit.… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com