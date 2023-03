L'OM stoppe la folle série rémoise

Après 19 matchs sans défaite en championnat, Reims est tombé à domicile (1-2) malgré un grand match face à l'OM d'Alexis Sánchez, auteur d'un doublé clinique.

Reims 1-2 Marseille

Buts : Balogun (13 e ) pour Reims // Sánchez (16 e & 29 e ) pour Marseille

Dix-neuf matchs et six mois (quasiment) tout rond : le goût d’une défaite en championnat, le Stade de Reims avait pratiquement oublié à quoi cela ressemblait. Sous Will Still, il ne l’avait même jamais connu. Mais tout ça, c’était avant de croiser la route de l’Olympique de Marseille, deuxième de Ligue 1 et morfal dès qu’il évolue loin de ses bases. Baladé par cette belle équipe rémoise, au tableau d’affichage avec l’ouverture du score concédée et dans le jeu avec une majeure partie du match passée à subir, les Phocéens s’en sont remis à un doublé de leur homme providentiel : Alexis Sánchez, 34 ans, et toujours autant de niaque.…

Par Jérémie Baron pour SOFOOT.com