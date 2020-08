L'OM souffle Brest à l'expérience

Emmené par la patte gauche de Thauvin et un ?aleta-Car de gala, l'OM a arraché son premier succès de la saison à Brest (2-3). Une victoire heureuse soufflée à des Brestois volontaires, mais qui ne doit pas masquer la forme inquiétante des Marseillais.

Brest 2-3 Marseille

Thauvin, spécial et spéciale

Souvenez-nous le printemps 2019, ce coup de tête décisif contre Montpellier au Vélodrome, cette mèche plaquée et cette allure de sale gosse qui adore balancer des boulettes de papier sur les autres. Plus d'un an plus tard, d'un coup, tout est revenu, dimanche soir, à Brest, où l'OM a fait exploser l'attente de ses fidèles, avec au centre de ses affaires, son plus gros puncheur : Florian Thauvin, évidemment. Un Thauvin opéré de la cheville à la mi-septembre 2019, revenu quelques minutes sur les terrains avant l'interruption des championnats face à Amiens, début mars, mais qu'on attendait de revoir en action après tant de mois de silence. Résultat, on a vu le numéro 26 marseillais sortir ses potes d'une belle embrouille avec un but et deux passes décisives. L'essentiel : c'est quasiment tout ce que les Marseillais garderont de cette première expédition de la saison.À l'heure d'échanger les politesses lors de l'apéro médiatique, André Villas-Boas et Olivier Dall'Oglio l'avaient annoncé clairement : ce Brest-OM était un révélateur. Révélateur mental pour les Finistériens, matraqués à Nîmes lors de la première journée. Révélateur physique pour les Marseillais, privés de première biture et qui se pointaient en Bretagne sans repères. Résultat : privés de trois cadres (Bouna Sarr, Dimitri Payet, Álvaro Gonzalez) écartés pour cause de coronavirus, l'OM a d'abord ramassé des baffes et a vu le Stade brestois croquer Lire la suite de l'article sur SoFoot.com