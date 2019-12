L'OM solide dauphin, Brest régale

Sur la pelouse d'Angers, l'OM a renforcé son statut de dauphin en s'imposant sans trembler (2-0) et Dimitri Payet a confirmé sa bonne forme. Un peu plus à l'ouest, Brest a déroulé contre Strasbourg (5-0) avec un triplé improbable de Cristian Battocchio. À Bordeaux, le match a été interrompu une trentaine de minutes en raison de la contestation des supporters.

Angers 0-2 Marseille

Steve Mandanda joueur le plus utilisé de la décennie dans les cinq grands championnats

Pas besoin d'y aller par quatre chemins, Marseille avait une idée claire derrière la tête au moment de se déplacer à Angers : enchaîner une cinquième victoire d'affilée et consolider sa place de dauphin. Mission accomplie, comme souvent historiquement dans l'enceinte angevine, l'OM est reparti avec les trois points (2-0). Pourtant, le SCO confisque le ballon (70% de possession à la pause) et Capelle fait briller Mandanda (15). Sauf que les ouailles de Villas-Boas sont cliniques. En jouant rapidement un coup-franc, Payet trouve Sanson dans le dos de la défense adverse et le milieu de terrain croise parfaitement sa frappe pour tromper Butelle (1-0, 17). La domination angevine est stérile, l'efficacité phocéenne redoutable. Avant la pause, l'arbitre accorde un penalty aux visiteurs pour une faute de Thomas sur Sakai, et Payet, l'homme du moment, ne tremble pas pour mettre son équipe à l'abri (2-0, 41).En prévision de la réception de Bordeaux, dimanche, l'OM peut sereinement lever le pied. Et Villas-Boas fait croquer : Lopez remplace Sakai, blessé, et fête sa centième apparition en Ligue 1. Sur le terrain, Angers