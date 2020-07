Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'OM soigne son retour Reuters • 19/07/2020 à 20:52









L'OM soigne son retour par Matthieu Cointe (iDalgo) Après l'OL, l'OGC Nice ou encore le Paris Saint Germain, l'Olympique de Marseille a fait son retour à la compétition. En match amical, les hommes d'André Villas-Boas ont pris la mesure du FC Pinzgau Saalfelden, club de troisième division autrichienne (5-1). À l'occasion d'un stage en Allemagne, les coéquipiers de Florian Thauvin ont retrouvé de bonnes sensations. Arrivé cet été en provenance du Havre, Pape Gueye a ouvert le score, avant qu'Álvaro González ne double la mise. En seconde période, Dimitri Payet, Morgan Sanson et Valère Germain ont alourdi la marque. Tamas Tandari a sauvé l'honneur à l'heure de jeu pour les Autrichiens. L'OM affrontera le SV Heimstetten mercredi prochain.

