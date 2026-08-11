L'OM se sépare déjà d'une (nouvelle) recrue

Un mois et onze jours. Voici la durée exacte que Facundo Medina aura passée comme un joueur de l’OM à part entière. Arrivé en prêt payant il y a un an, l’Argentin avait officiellement été acheté par les dirigeants marseillais le 1 er juillet dernier. Et voilà que, ce mardi donc, celui-ci fait déjà ses valises : Le latéral s’est engagé avec le Bayer Leverkusen pour cinq ans, contre un chèque total de 25 millions d’euros , et n’aura donc passé qu’une saison sur les bords de la Méditerranée.

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TJ pour SOFOOT.com