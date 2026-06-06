L'OM se fait voler le slogan «À jamais les premiers » par Limoges

Le calice jusqu’à la Limoges. Qui a dit que le slogan « À jamais les premiers » était Marseillais ? Détrompez-vous, il est limougeaud. Et oui, la direction du CSP Limoges, club de basket de la ville, a déposé la marque « CSP Limoges, à jamais les premiers » . Comme le raconte Ici Provence , les Verts viennent d’acheter les droits d’utilisation du slogan en France, en Europe et au Royaume-Uni.

Les dates ne trompent pas : en 1993, Limoges était bien devenu le premier club de sport collectif en France à remporter une coupe d’Europe des clubs champions. Le CSP avait remporté ce premier titre le 15 avril. C’est 41 jours avant le titre de l’OM contre le Milan AC.…

UL pour SOFOOT.com