L'OM s'incline face au DAC 1904 par Matthieu Cointe (iDalgo) Première défaite pour l'Olympique de Marseille dans cette phase de préparation. Les hommes d'Andre Villas-Boas ont perdu en Autriche face aux Slovaques de Dunajska Streda (2-1). En première période, les Olympiens ont été dominés et ont concédé deux buts, dont un superbe coup franc inscrit par Zsolt Kalmar. Dans le second acte, les entrées de Benedetto, Rongier ou encore Thauvin ont changé la physionomie de la rencontre. L'international français a inscrit un pénalty pour réduire l'écart mais les Marseillais n'ont pas réussi à renverser le score. Après deux succès, l'OM perd son premier match amical et passera aux choses sérieuses la semaine prochaine. Le 31 juillet, le club affrontera le Bayern Munich.

