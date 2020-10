Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'OM s'impose contre Bordeaux Reuters • 17/10/2020 à 23:16









L'OM s'impose contre Bordeaux par Samuel Messberg (iDalgo) L'Olympique de Marseille recevait les Girondins de Bordeaux pour le compte de la 7ème journée de Ligue ce samedi soir. Les Olympiens se se sont imposés 3 buts à 1 grâce à des buts de Thauvin (4'), Amavi (54') Pablo (64', CSC). Cette victoire est de bonne augure pour la confiance et sur le plan comptable malgré la sortie sur blessure de Duje Caleta-Car. C'est Maja qui a réduit la marque à la 85ème minute pour les Bordelais. Au classement les Marseillais sont donc 5ème à 3 points du leader parisien. Bordeaux est 10ème en attendant les matchs de demain. L'OM se déplacera au Pirée pour y affronter l'Olympiakos mercredi avant d'aller à Lorient samedi tandis que Bordeaux recevra Nîmes dimanche prochain.

